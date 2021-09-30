25 kilometrelik Erdemli Sahili petrol atıklarından temizlendi - Haberler
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25 kilometrelik Erdemli Sahili petrol atıklarından temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

25 kilometrelik Erdemli Sahili petrol atıklarından temizlendi Mersin'in Erdemli ilçesine ulaşan Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için ilçe belediyesi yaklaşık 25 kilometrelik sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - 25 kilometrelik Erdemli Sahili petrol atıklarından temizlendi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesine ulaşan Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için ilçe belediyesi yaklaşık 25 kilometrelik sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Suriye'de bulunan bir termik santralden denize sızan petrol, Doğu Akdeniz sahillerinde etkisini devam ettiriyor. Atıklar Mersin'in 35 kilometre batısında Akdeniz kıyısında bulunan Erdemli ilçesi sahillerine kadar ulaştı. Gelişmeyi yakından takip eden ilçe belediyesi ekipleri 25 kilometrelik sahil şeridindeki petrol atıklarının temizlenmesi için çalışma yaptı. Ekipler Erdemli Çamlığı olarak da bilinen Talat Göktepe Tabiat Parkı sahili başta olmak üzere plajlarda petrol partikülü aradı. Ekipler petrol atıklarını tek tek topladı.

Temizlik çalışmasına takip eden Erdemli Belediye Başkan yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, "Burası Erdemli Talat Göktepe çamlığı. Suriye'de bir enerji santralinden Akdeniz'imize sızan petrol atıkları maalesef Erdemli sahilimize de geldi. Bugün yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki sahil şeridimizde sahile ulaşan petrol bulaşmış partikülleri topladık. Her yerde olduğu gibi devletimiz ayakta, bütün imkanları ile Türkiye'miz için mücadele ediyoruz. Elbette ara ara kontrol yapacağız. Gerekirse gün aşırı gelen ihbarları da değerlendireceğiz. Sürekli bu faaliyeti devem ettireceğiz" dedi.

25 kilometrelik Erdemli Sahili petrol atıklarından temizlendi

25 kilometrelik Erdemli Sahili petrol atıklarından temizlendi

25 kilometrelik Erdemli Sahili petrol atıklarından temizlendi

25 kilometrelik Erdemli Sahili petrol atıklarından temizlendi
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