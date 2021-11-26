25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (Habermetre) - #25KasımKadınaYönelikŞiddetleUluslararasıMücadeleGünü nde toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Karabük ve Safranbolu ilçemizde etkinlikler düzenlendi.

Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile çeşitli kurum personelinin katılımıyla Karabük Kemal Güneş Caddesi ile Safranbolu Misaki Milli Meydanında düzenlenen etkinlikte "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" pankartı açan heyet daha sonra kadınlara karanfil, çam fidanı ve kadına yönelik şiddete maruz kaldıklarında veya şahit olduklarında yapmaları gerekenlerin anlatıldığı bilgilendirme broşürü dağıttılar.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan standda kadınlara Uluslararası ödüllü Kades uygulaması hakkında bilgiler verilerek cep telefonlarına uygulama yüklenerek hangi durumlarda ve nasıl kullanacakları hakkında bilgiler verildi.

Kadına Yönelik Şiddette ?B?İ?R? SAYISINA BİLE TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR?

??Uluslararası ödüllü, Kadın Acil Destek Uygulaması KADES'i indirmek için??

?? AppStore

https://apps. apple. com/tr/app/kades/id1360309770

?? Google Play

https://play. google. com/store/apps/details? id=tr. gov. egm. kades

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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