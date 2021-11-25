BİLECİK (AA) - AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkanı Suna Bilen, "Şiddet kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadeleye kararlıyız." dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolasıyla partili kadınların da katılımıyla il binasında açıklama yapan Bilen, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında pek çok uygulamayı hayata geçirdiğini söyledi.

Medeni Kanun ve iş kanunundaki düzenlemelerle kadının güçlendirildiğini aktaran Bilen, KADES, elektronik kelepçe, Alo 183 çağrı hattı ile kadına şiddeti önlemek için bakanlıklar arası koordinasyonun güçlü hale getirildiğini belirtti.

"Bizim medeniyetimiz kadın, erkek, çocuk her yaşta her insana muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir." diyen Bilen, şunları kaydetti:

"Biz şiddet kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadeleye kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hanımefendinin de önemle vurguladıkları gibi kadına şiddet insanlığa ihanettir. AK Parti teşkilatları olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Tek bir kadına şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, PKK ve diğer tüm terör örgütlerinin kadınlara, çocuklara yaptıkları her türlü şiddetle mücadeleye devam edeceğiz."