25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

25.11.2020 15:54 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:59
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü konulu bir toplantı yapıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü konulu bir toplantı yapıldı.

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda ilçedeki olay ve başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında planlanması gereken tedbirler ele alındı. Toplantının ardından Hizan Aile Destek Merkezi (HADEM) tarafından ilçe merkezinde stant kurularak kadınlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Düzenlenen toplantıya Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Müdürü Erbil Başar ve kurum amirleri katıldı. - BİTLİS

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Rektör Şenocak'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü mesajı
Rektör Şenocak'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü mesajı
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Bülent Arınç Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Berkun Oya Deniz Seki Öykü Karayel
Spor Okan Buruk Caner Erkin Samet Aybaba Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Aralık İstifa Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 16:00:24. #1.15#
title