25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" Etkinliği

Kilis'te "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi Sorumlusu Hülya Soydinç, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin ile sivil toplum örgütleri temsilcileri bayanlar katıldı.

Etkinlikte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu sesiz film izlendikten sonra GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi Sorumlusu Hülya Soydinç, Dominik Cumhuriyetinde 1930-1961 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör Rafael Trujillo tarafından 1960'ta katledilen 3 kadın aktivist olan Mirabal kardeşler anısına Birleşmiş Milletler tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak belirlendiğini ifade etti.

Soydinç,"25 Kasım'ın sembol isimleri olan Mirabal kardeşlerin en temel hakları olan özgür düşüncelerini ifade etmesine karşı uygulanan şiddet aslında bugün dünyadaki milyonlarca kadına uygulanandan farksız. Eşine düşüncelerine açtığında dövülen, ailesine aklından geçenleri söylediğinde 'cezalandırılan', hatta bazı ülkelerde toplum içerisinde kendisini ifade ettiği için linç edilen kadınların hepsi, yani kızlar, anneler, kız kardeşler, eşler maalesef hala Mirabal kardeşlerin kaderini paylaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalacağını öngörüyor. Birleşmiş Milletler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir küresel salgın olduğunu duyurdu. 19 yaşına dek, dünyada kadınların yüzde 30'u erkek arkadaşları veya kocaları tarafından cinsel şiddete uğruyor. Orta yaşa gelindiğinde bu oran yüzde 40'a ulaşıyor. Kadınlar genellikle aynı evde yaşadıkları ve sevdikleri birinden şiddet görüyorlar. Küresel düzeyde, öldürülen kadınların yüzde 55'i yakın partneri tarafından öldürülüyor. Şiddet görüp hayatta kalabilen kadınlar, daha fazla akut ya da kronik fiziksel ve/veya ruhsal sağlık sorunu yaşıyorlar. Kadına karşı şiddetin ayrıca aileler, mahalle, toplum ve ekonomi üzerinde de ikincil olumsuz etkileri oluyor" diye konuştu.

Av. Şeyma Gürses günün anlam ve önemeni belirten, kadınların sosyal hakları, şiddet konusunda neler yapacakları, hukuki durumlarından bahsetti. Daha sonra toplanan bayanlar bir yürüyüş gerçekleştirdiler. - KİLİS