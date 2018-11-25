Bitlis AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, "kadına kalkan eller kırılsın" ile "kadınlar Allah'ın emanetidir" sloganları atarak valilik binasının önüne kadar yürüdü.

Burada kadınlar adına basın açıklaması yapan AK Parti İl Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı Selin Akyol, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyledi.

AK kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmediklerini belirten Akyol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Ülkemizde ve dünyada kadınlar, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir."