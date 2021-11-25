25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KARS (Habermetre) - Kars Belediyesi"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Vali/Belediye Başkan V. Sn Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 4 mahallede kadın vatandaşlarımız ziyaret edilerek karanfil, hediye paketi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele de bilgilendirici el broşürleri ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı Parkında; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Kars Barosu, Kars Müftülüğü ile ortaklaşa açılan stantlarda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele de kadına yönelik verilen hizmet bilgilerinin yer aldığı el broşürleri dağıtılarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Kars Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kadın vatandaşlarımıza karanfil dağıtımı gerçekleştirilerek " Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim! " yazılı pankart açıldı.

Vali/Belediye Başkanı Sn Türker ÖKSÜZ'ün başkanlığında katılan heyet ile Kadına Yönelik Şiddete Mücadeleyi simgeleyen Turuncu renkli balonlar uçurularak şiddetin son bulması teması vurgulandı.

Akşam Saatlerinde" Kars Kalesi Kadına Şiddetle Mücadeleyi" simgeleyen turuncu renkli ışıklarla aydınlatılacak.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet