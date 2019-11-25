25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslarası Dayanışma Günü

25.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:23

AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerindeki pankartlarla Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki iş merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bitlis Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Birim Başkanı İrem Güneş, AK Kadınlar olarak çağrılarını sadece kadınlara değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese yapmak üzere, 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirtti.

AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve "dostlar alışverişte gözüksün" misali buluşmalar için toplanmadıklarını kaydeden Güneş, şöyle devam etti:

"Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile ülkemizde ya da yurt dışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir."

Bu dönem içinde gerek partinin gerekse kurulan tüm hükümetlerinin ve özellikle de kadından sorumlu bakanların tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabalarının apaçık ortada olduğunu aktaran Güneş, bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlandığını vurguladı.

"Şiddetin dini, inancı, kültürü veya milliyeti olmaz." diyen Güneş, şunları kaydetti:

"Katliam her yerde katliamdır, kimse savunamaz ve sonuna kadar da katillerle mücadele şarttır. 'Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah'ı vardır' sözüne uygun olarak AK Kadınlar, yeryüzünde Allah'ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz, samimi her dayanışma çabasına da 'varız' diyoruz. Acı hadisler karşısında ülkelerin, şehirlerin, mahallelerin veya apartmanların içine münferit olarak yayılmış adeta birer virüs gibi sızmış bu hastalıklı hücreleri teker teker ayıklayıp bertaraf etmek için tüm tarafları dayanışmaya davet ediyoruz. AK Kadınlar, olarak ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı 'Turuncu çizgimizi' çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz."

Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve eşi Özlem Günceoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Diba Zeydan ve partili kadınlar katıldı.

Kaynak: AA