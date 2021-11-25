25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Haberler
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" konulu program düzenlendi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" konulu program düzenlendi.

BEÜ Merkezi Konferans Salonu'nda, BEÜ Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce (BEKGEM) düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kadına şiddete karşı toplumun duyarlı olması gerektiğini belirterek, nasihatlerde bulundu.

Elmastaş'ın, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket etmesinin ardından şiirler okundu, sinevizyon ve tiyatro gösterisi sunuldu.

Programa, üniversitenin idari ve akademik personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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