25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Pendik Çalıştayı Programı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ PENDİK ÇALIŞTAYI25 KASIM 2021 PERŞEMBESaat: 10. 00-17. 00YER: GEDİK MYO SALONU (Salondan online Zoom)AÇILIŞ KONUŞMALARIDr. Öğr.
PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ PENDİK ÇALIŞTAYI
25 KASIM 2021 PERŞEMBE
Saat: 10. 00-17. 00
YER: GEDİK MYO SALONU (Salondan online Zoom)
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Dr. Öğr. Üyesi Ayşin ŞİŞMAN
Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Sn Prof. Dr. Nihat AKKUŞ
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü
Sn Hülya GEDİK
Mütevelli Heyet Başkanı
Sn Hülya KAYA
Pendik Kaymakamı
AÇILIŞ SUNUMU: Av. Nazan MOROĞLU
LL. M. İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı
Saat: 10. 40-12. 45
1. OTURUM Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede: Tanımlar, Hukuki ve Sağlığa İlişkin Süreçler
BAŞKAN: Prof. Dr. Ahmet KESİK (Rektör Yardımcısı/ İİSBF Dekanı)
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nurgül YAVUZER İnsanın Saldırgan ve Yıkıcı Doğasını Anlamak
( Psikoloji Bölümü)
Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Şiddetin Sağlık Üzerine Etkileri (Sağlık Bil Fakültesi)
Prof. Dr. Selma ÇETİNER Şiddetin Önlenmesi Konusunda Hukuki Yaptırımlar (Hukuk Fakültesi)
Ayşenur TÜRKECAN Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Suçlarında Polisin Görevi (Emniyet Büro Amiri-Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü)
12. 45-13. 30 ÖĞLE YEMEĞİ
Saat: 13. 30-14. 50
2. OTURUM Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele İçin Medya Nasıl Rol Almalı?
BAŞKAN: Prof. Dr. Can BİLGİLİ (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Sibel GÜNEŞ Medyada Şiddet Dilinin Cinsiyet Eşitlikçi Dile Dönüştürülmesi (Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri)
Fuat KOZLUKLU Medyanın Kadın Şiddetine Yaklaşımı ( Gazeteci)
Öznur TURALIOĞLU Televizyon Yayın Politikalarında Şiddet (Editör)
Sezen CECELİ (Muhabir)
Saat: 15. 05-17. 00
3. OTURUM Gençlerde Şiddet Algısı ve Etkileyen Faktörler
BAŞKAN: Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ (Rektör Yardımcısı/Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı )
Dr. Öğr. Üyesi Ece ERBUĞ Flört şiddeti (Sosyoloji Bölüm Başkanı)
Derya CAN ( Kurumsal İletişim ve Tanıdım Daire Başkan V. ) Gençlerde Şiddet Algısında Medyanın Etkisi; Fatmagül'ün Suçu Ne ? "
Dr. Öğr. Üyesi Mazlum DOĞAN Kadına Yönelik Şiddetin Medeni Hukuktaki Sonuçları (Hukuk Fakültesi)
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
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