25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:35
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle stant açıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle stant açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan 'Kadına Şiddete Hayır' standında Malazgirt Sosyal Hizmet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) nedir? Nasıl kullanılır? Konularında bilgiler verildi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 'Kadına Şiddete Hayır' standında Malazgirt Sosyal Hizmet Müdürü Mustafa Kara, Malazgirt Sosyal Hizmet Müdürlüğü personeli Sosyolog Leyla Bozkurt Balcı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görev aldı. - MUŞ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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