25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Gösterilerden görüntüler MADRİD - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de yoğun katılımlı gösteri düzenlendi.
25.11.2019 22:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:31
Gösterilerden görüntüler
MADRİD - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de yoğun katılımlı gösteri düzenlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü