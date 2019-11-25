25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Gösterilerden görüntüler MADRİD - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de yoğun katılımlı gösteri düzenlendi.

25.11.2019 22:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:31
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Gösterilerden görüntüler

- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 'nın başkenti 'de yoğun katılımlı gösteri düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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