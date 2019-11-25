"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a mercan rozetini takdim etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman...
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a mercan rozetini takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sahneye gelmesi
Protokolün yer aldığı dosyanın takdim edilmesi
Sanatçılardan sahneye gelenler
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezin'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.
Haber Videosu: "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"