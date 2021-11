25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ

ŞIRNAK (Habermetre) - Şırnak İlimizde Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendinin himayelerinde Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Şırnak Üniversitesi tarafından hazırlanan "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa; Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Belediye Başkan V. İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Emre Bekmezci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nezir Tatar, Kurum Müdürleri, Öğretim Üyeleri, STK temsilcileri, kadınlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcıların "Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim" diyerek farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu maske taktığı programda Vali Pehlivan ile eşi Hanımefendi, katılımcılara karanfil takdim etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Vali Pehlivan;

"Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü. Bugün vesilesiyle dünyanın her tarafında ve ülkemizde bu konuya dikkat çekmek üzere çeşitli faaliyetler, toplantılar yapılıyor. Biz de İlimizde hem bugün hem de hafta boyunca Valiliğimiz himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün koordinasyonunda çeşitli faaliyet, etkinlik ve toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bugünkü faaliyetimiz de bunun bir örneğidir.

Kadınlarımız ülkemizde ve dünyanın her yerinde maalesef ki şiddete maruz kalıyor. Şiddeti şiddetle reddediyoruz, asla kabul etmiyoruz. Kabul etmemiz mümkün değildir. Sadece bugün değil, her günümüzde, her anımızda şiddete karşı mücadeleyi şiar edinmek durumundayız. Toplumumuzun her kesimiyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla hep birlikte mücadele edersek ancak, bu konuda mesafe alabileceğimizi biliyoruz. " dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun ev sahipliği ve himayelerinde videokonferans yoluyla 81 İlde kadına yönelik şiddetin takibi, önlenmesi ve bu konudaki çalışmaların takibi konusunda İllerde Valilerin, İlçelerde Kaymakamların başkanlığında kurulan ve görev yapan komisyonların toplantısını dün akşam itibariyle gerçekleştiklerini belirten Vali Pehlivan, yapılan görüşmenin özetinin kadına yönelik şiddete sıfır tölerans olduğunu ifade etti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kadına Yönelik Şiddet hususunda yasal düzenlemeler yapıldığını belirten Vali Pehlivan,

"Biliyorsunuz Bakanlıklar arasında protokol imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız kadına yönelik şiddetle mücadelede bir eylem planı protokolü imzaladı. 75 maddeden oluşan protokolde maddelerin her biriyle ilgili bütün illerde olduğu gibi Şırnak İlimizde de çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, sorumlu birimlerimizden biri olarak gerek ŞÖNİM'ler gerek diğer birimlerimiz vasıtasıyla gerekli takipleri yapıyor. Adliyemiz bünyesinde yine kadına yönelik şiddetle ilgili bir birim tesis edilmiş durumda, gerekli takipleri yapıyor. Emniyet ve Jandarmamızda bu konuyla ilgili münhasır, müstakil birimler oluşturuldu, birimlerimiz bu konuda görevini yapıyor. " dedi.

Şiddetle mücadele ederken teknolojinin imkanlarından da yararlanmak gerektiğini belirten Vali Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması hakkında bilgiler verdi. Programa katılanlar başta olmak üzere bütün kadınların programı telefonlarına indirmelerini tavsiye etti, ihtiyaç olmaması temennisiyle gerek olması halinde aktif şekilde uygulamadan yararlanabileceklerini ve ilgili kolluk birimlerinin en kısa sürede olay mahaline intikal ederek gerekli müdahaleyi yapacağını ifade etti.

"Yaradılanı yaradandan ötürü severiz" anlayışının temsilcisi olan toplumumuzda şiddete yer olmaması gerektiğini ifade eden Vali Pehlivan, bu konuda anne babadan, aileden okula, kamu kurumlarından sivil toplum teşkilatlarına, toplumun bütün kesimlerine kadar herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü, şiddetin hiçbir şekilde yaşanmadığı, hiç kimseye, hiçbir kadına şiddet uygulanmadığı bir dünya için gayret, özveri ve iş birliği içinde çalışmamız, çaba göstermemiz gerektiğini belirtti.

Günün anlam önemine binaen Yıldız Pehlivan Hanımefendi de bir konuşma yaptı;

Dinimize, tarihimize, köklü gelenek ve göreneklerimize baktığımızda, Türk toplumunda kadına her zaman değer verildiğini görürüz. İnsanları kadın erkek diyerek sınıflandırmadan insan olarak görmek, insanın her şeyin en iyisine layık olduğunu bilmek ve buna göre davranmakla kadınlarımızın hak ettikleri güzel dünyayı onlara sunabilmiş olacağız. Türkiye'nin kadınları olarak bizler güçlü olmalıyız. Güçlü kadınlar, Türkiye'nin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Ailenin temel taşı, değerlerimizin temsilcisi kadınlarımızın sosyal ve ekonomik alanda daha aktif olmaları için çalışmaların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. " dedi. Kadına yönelik her türlü şiddetin, acı ve ıstırap veren, yaşam hakkını tehdit eden her şeyin temel bir insan hakkı ihlali olduğunu, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçe ile meşrulaştırılamayacağını belirtti.

Şiddete uğrayan kadınların nereden yardım alabileceklerini bilmelerinin şiddetle mücadele etmeleri açısından çok önemli olduğunun altını çizen Hanımefendi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması hakkında bilgiler vererek şiddet mağduru kadınlarımızın bu uygulamalardan yararlanabileceklerini söyledi. "Dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet uygulanmamasını, huzurlu, sağlıklı ve eğitimli kadınlarımızla aydınlık yarınlara ulaşmayı temenni ediyorum. Sizleri en kalbi duygularla sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. " dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Yücel ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür V. İlkay Aytekin de birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Arif Möhsünoğlu, Doç. Dr. Günay Tuzkaya ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Program Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele konulu panelle devam etti. Panelde Dr. Dicle Özcan Elçi'nin moderatörlüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Personelleri Psikolog Ayşe Akyürek ile Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Yıldırım ve Polis Memuru Nadire Bestili şiddet ve türleri ile 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgiler verdi, KADES uygulamasını tanıttı.

Panelin ardından Vali Pehlivan ve eşi Hanımefendi, Başkan V. Gören ve Rektör Erkan panelistlere ve müzik dinletisi gerçekleştiren öğretim üyelerine çiçek ve plaket takdim etti.

Programın sonunda Vali Pehlivan ve eşi Hanımefendi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında temennilerini yazdıkları kağıtları dilek ağacına astı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet