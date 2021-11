25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria Mirabel'in cesetleri bir uçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeşlerin, tecavüz edilerek vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü oldu. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verildi. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir? 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Mesajları..

25 KASIM DÜNYA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?

Mirabel kardeşlerin öldürülmesinden sonra ertesi sabah gazetelerde bu ölümlerin bir kaza sonucu meydana geldiğini anlatan bir haber çıktı. Ama gerçek göründüğü gibi değildi. Mirabel kardeşler, ülkelerinde siyasal özgürlük için kararlılıkla mücadele ederek Latin Amerika'daki diktatör Rafael Leonidas Trujillo'ya meydan okudu .Bu yüzden diktatörlük tarafından zulme uğrayarak pek çok kez hapsedildiler ve en son olarak da 25 Kasım 1960 yılında arabalarından zorla indirilerek tecavüz ve işkenceyle katledildiler. Sonrasında, bu katliam kayıtlara "araba kazası" olarak geçti.

1981'de Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında; 25 Kasım , "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. Daha sonra 1985 yılında, BM tarafından "25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele" günü ilan edildi.

Pedro Mir (Dominikli şair) tarafından "Amén de Mariposas" (Kelebeklerin Amini) adlı, üç kız kardeşin katlini kınadığı şiirinde kullanıldı. Aynı dönemde, Dominik Cumhuriyeti'nde ve Amerika'da en çok satan yazar olan Julia Alvarez, Mirabel kız kardeşlerin hayatını anlattığı romanını In the Time of The Butterflies (Kelebekler Zamanı) yayımladı. Ve bu kitap, Mirabel kız kardeşlerin kelebekler olarak tanınmasına neden oldu. 2000 yılı 25 Kasım'ında Mirabel Kardeşlerin cesetleri doğdukları köye, kadın örgütleri tarafından taşındı.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

"Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, "Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir". Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım'ı çıkarabilme ümidiyle…"

"1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim."

" '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum"

25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN BİLANÇOSU

Sayıları yeterli olmamakla birlikte bu alanda yapılan ulusal ve uluslararası bazı çalışmalar, şiddetin aslında evrensel bir sorun olduğunu gözler önüne sermektedir. Zira dünyada kadına uygulanan şiddet; din, dil, ırk ayırt etmeksizin çok yaygın olarak karşılaşılan bir problemdir. Örneğin, Kuzey Hindistan'da yaşayan kadınların %17'sinin fiziksel, %22'sinin cinsel şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır. Yine Doğu Londra'da kadınların %61'inin aile içi şiddet yaşadığı, %87'sinin cinsel saldırıya uğradıkları belirlenmiştir. Nikaragua'daki kadınların ise %52'si yaşamlarının bir bölümünde şiddete maruz kalmaktadır. Japonya'da da kadınların %67'sinin fiziksel şiddet deneyimleri bulunduğu bildirilmektedir. Washington'da yapılan bir araştırmada ise, kadınların %27'sinin eşleri tarafından uygulanan fiziksel şiddete maruz kaldıkları ve bu kadınların %24'ünün de uygulanan şiddet sonucu yaralandıkları belirtilmektedir.

Dünya çapında fiziksel şiddet gören kadınların tahmini oranının yaklaşık %25-50 olduğu rapor edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2013 yılında yayımladığı rapora göre ise, dünyadaki kadınların %35'i şiddete maruz kalmaktadır. Raporda eşleri tarafından şiddete maruz kalan kadınların oranları kıtalara göre şu şekilde verilmektedir: Güneydoğu Asya %37,7; Afrika %36,3; Amerika %29,8; Avrupa %25,4.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2010 yılında hazırladığı Dünya Kadınları Raporu'na göre, Filipinlerde kadınların %15'i, Zambiya'da %59'u hayatlarında en az bir kere fiziksel şiddete uğramaktadır. Yine Filipinlerde kadınların %10'u, Zambiya'da %48'i birlikte yaşadıkları kişilerden fiziksel şiddet görmüştür. Raporda en düşük ve en yüksek cinsel şiddet verileri ise; Azerbaycan'da %4, Meksika'da %44 olarak verilmektedir. Yine Azerbaycan'da kadınların %3'ü, Meksika'da %11'i birlikte yaşadıkları kişilerden cinsel şiddet gördüklerini ifade etmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada her yıl 5.000 kadın "namus" adına işlenen cinayetlere kurban gitmektedir. Ülkemizde, "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet" ile ilgili 2008 ve 2014 yılları arasında yapılan araştırma sonuçları ise şu şekildedir:

2014 araştırmasında ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı %36'dır. Bu oran 2008 araştırmasında %39'dur.Yaşamının herhangi bir döneminde duygusal şiddet yaşayan kadınların oranı %44'tür. Bu oranın 2014 ve 2008 araştırmalarında değişmediği gözlemlenmektedir.2014 araştırmasında yaşamının herhangi bir döneminde cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranının %12 olduğu tespit edilmiştir. Bu oran 2008 araştırmasında %15'tir.2014 araştırmasında yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddetin birlikte yaşanma oranı %38'dir. Bu oran 2008 araştırmasında %42'dir.2014 araştırmasında kentte fiziksel şiddet oranı %35 iken kırda %37,5'tir. Bu oran 2008 araştırmasında kentte %38, kırda %43'tür.2014 araştırmasında yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınların oranı %26'dır. Bu oran 2008 araştırmasında %25'tir.2014 araştırmasında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınlardan eğitimi olmayanların oranı %43, lisans ve lisansüstü üzeri düzeyde eğitimli olanların oranı %21'dir. 2008 araştırmasında bu oran eğitimi olmayan kadınlar için %55,7'dir.2014 araştırmasına göre kadınların yaşı arttıkça ve eğitim düzeyleri düştükçe cinsel şiddete uğrama riskleri artmaktadır. Ayrıca boşanmış/ayrı yaşayan kadınların cinsel şiddete maruz kalma oranları bu grup dışındakilere göre daha fazladır.

Türkiye'deki kadınların şiddete maruz kalma oranları Tayland (34), Brezilya (34), Tanzanya (33) gibi ülkelerin oranlarına yakındır. Bütün bu verilerin ortaya koyduğu üzere, kadına yönelik şiddet birçok ülkeyi ilgilendiren önemli bir sorundur.

Türkiye'de kadına uygulanan şiddet ve bu sorunla ilgili çözüm arayışları, bugüne kadar hem sivil hem de kamu kuruluşlarınca ele alınmıştır. Önemli bir problem olarak görülen bu durumun düzeltilmesi için yapıcı, ciddi yaklaşımlar sergilenmiştir. Ancak bütün çabalara rağmen çeşitli sebeplerden ötürü bu konudaki toplumsal bilinç fazla gelişmemiş ve kadına şiddet konusunun içi, doğru bilenen pek çok klişe yanlışla doldurulmuştur. Bu çalışma bu klişeleri tartışmak ve bilimsel verilerle doğru bilinen yanlışları düzeltmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet