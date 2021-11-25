25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri Kapsamında Stant Açıldı
25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri Kapsamında Stant AçıldıVali Mustafa Tutulmaz, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında açılan stantları gezdi, vatandaşlarımızla sohbet ederek broşür takdim etti.
25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri Kapsamında Stant AçıldıVali Mustafa Tutulmaz, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında açılan stantları gezdi, vatandaşlarımızla sohbet ederek broşür takdim etti. İlimizdeki kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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