25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri Kapsamında Stant Açıldı - Haberler
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25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri Kapsamında Stant Açıldı

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25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri Kapsamında Stant Açıldı

25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri Kapsamında Stant AçıldıVali Mustafa Tutulmaz, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında açılan stantları gezdi, vatandaşlarımızla sohbet ederek broşür takdim etti.

25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri Kapsamında Stant AçıldıVali Mustafa Tutulmaz, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında açılan stantları gezdi, vatandaşlarımızla sohbet ederek broşür takdim etti. İlimizdeki kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

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