25 Kasım Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

25 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Kasım'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Kasım Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2796696

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GENERAL ŞÜKRÜ KORALTI, KURTİNİ, TUNABOYU sk bölgelerinde 25/11/2020 00:00:00 - 25/11/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795969

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 25/11/2020 02:00:00 - 25/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795972

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk bölgelerinde 25/11/2020 04:00:00 - 25/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795774

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, AYŞEGÜL, BARANDE, BOLAHENK, ERENGÜL, GÖKÇAY, GÜROL, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MÜCEVHER, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, NESİL, OKAY, OKTAY, PENDİK, SAHUR, SEZİN, TAKVA, TEKİNAY, TERTİP, TUĞBA, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, İKRAM, ŞEMSİ sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 25/11/2020 09:00:00 - 25/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795775

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYŞENUR, CANGÜN, FİRUZ, GÜLAĞACI, HİCAZ, MİMAR SİNAN, NURBANU, YAĞIZALP sk bölgelerinde 25/11/2020 13:00:00 - 25/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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