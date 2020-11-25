25 Kasım Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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25 Kasım Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:09
25 Kasım Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 25 Kasım Çarşambaİstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Levent Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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