25 Kasım Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 25 Kasım Çarşambaİstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Levent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.