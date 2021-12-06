25 Kasım 2021 Tarihli Meclis Toplantısı II. Birleşimine ait Karar ve Karar Özetleri - Haberler
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25 Kasım 2021 Tarihli Meclis Toplantısı II. Birleşimine ait Karar ve Karar Özetleri

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25 Kasım 2021 Tarihli Meclis Toplantısı II. Birleşimine ait Karar ve Karar Özetleri

T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIYazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıSayı : E-­26219312-­105. 04­-68715 06. 12. 2021Konu : Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURUMuğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.

MUĞLA (Habermetre) - T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-­26219312-­105. 04­-68715 06. 12. 2021

Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı

DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14. 00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 Yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı II. Birleşiminde alınan ve 01. 12. 2021 tarihinde kesinleşen 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 nolu Meclis Kararları'na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

Dr. Osman GÜRÜN

Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek : 263 no'dan 290 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (5 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

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