25 Kasım 2021 Haberleri
25 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
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- Yedek kulübesi bu diyalogla yıkıldı! Kerem'den hocası Fatih Terim'e imalı gönderme
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- Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi
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- Bakan Dönmez: 1982'de kapatılan Varınca-1 kuyusunu 3 bin varilin üzerinde üretimle devreye aldık
- Galatasaray'da sakatlık depremi! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi
- Personel alımı, aşı ARGE üretim merkezi ve koronavirüs ilacı! Bakan Koca, 3 müjdeyi peş peşe sıraladı
- Marmaris'te meydan savaşı gibi ortaklık kavgası kamerada
- G.Saray taraftarı, Muslera'yı çıldırttı! Tribünlere dönüp avazı çıktığı kadar bağırdı
- Fenerbahçe rakip kalede baskıyı kurdu! Olympiakos oyun kurmakta zorlanıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız
- Galatasaray derbiyi unutmuyor! Marsilya maçı öncesi Necati Ateş'ten Fenerbahçe göndermesi
- Oryantal Didem'in aile dramı herkesi hüzne boğdu: Onları duymamak için okula gidiyordum
- Çıplak fotoğraflarını atarak çocuk yaştaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmene 20 yıl hapis cezası
- Barcelona'nın faşist taraftar grubuna polis baskını! Evlerinden yasal hiçbir şey çıkmadı
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- Silivri'de kaybolan engelli genç kız Samsun'da bulundu
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi
- İstanbul'da tam 6 gol var! Son dakikalar nefes kesiyor
- Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi
- 4 gün önce doğum yapan öğretmen, koronavirüs nedeniyle Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti
- Ünlü rapçi Murda'nın yurt dışı yasağı kaldırıldı
- Manchester United herkesi ters köşe yaptı! Takımın yeni teknik direktörü Ralf Ragnick oldu
- MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba aşk iddiası
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- AK Parti'den çalışanları heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak
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- Komşu çifti öldüren sanık 'Kendimi zor tutuyorum, onları vuracağım' demiş
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- İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi
- Eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın şikayetini geri çekmek istedi
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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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