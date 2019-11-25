25 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

25.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:10 Haberler

00:20 Formula E

01:15 Haberler

01:20 Yüzme

02:15 Kayakla Atlama

03:30 Kızak

04:30 Kızak

05:00 Kayakla Atlama

06:15 Alp Disiplini

07:15 Alp Disiplini

08:30 Kayakla Atlama

09:30 Alp Disiplini

10:00 Olimpiyat Oyunları

11:00 Olimpiyat Oyunları

11:30 Tüm Sporlar

11:45 Yüzme

12:20 Yüzme

13:25 Kızak

14:20 Kızak

15:20 Kızak

16:10 Körling

18:00 Körling

19:25 Alp Disiplini

20:25 Alp Disiplini

21:30 Binicilik

22:00 Haberler

22:05 Kayakla Atlama

23:00 Satranç

Kaynak: InterSinema.com