25 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı
25 Kasım 2019 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:10 Haberler
00:20 Formula E
01:15 Haberler
01:20 Yüzme
02:15 Kayakla Atlama
03:30 Kızak
04:30 Kızak
05:00 Kayakla Atlama
06:15 Alp Disiplini
07:15 Alp Disiplini
08:30 Kayakla Atlama
09:30 Alp Disiplini
10:00 Olimpiyat Oyunları
11:00 Olimpiyat Oyunları
11:30 Tüm Sporlar
11:45 Yüzme
12:20 Yüzme
13:25 Kızak
14:20 Kızak
15:20 Kızak
16:10 Körling
18:00 Körling
19:25 Alp Disiplini
20:25 Alp Disiplini
21:30 Binicilik
22:00 Haberler
22:05 Kayakla Atlama
23:00 Satranç