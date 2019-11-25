25 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
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25 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Kasım 2019 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

25.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 06:45
25 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Futbolun Şehirleri

01:15 Süper Lig Maç Sonu

02:45 Maç Saati

04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

05:30 Süper Lig Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:00 beIN Manşet

19:00 Süper Lig Maç Önü

20:00 Antalyaspor - Gaziantep FK

20:45 Devre Arası

21:00 Antalyaspor - Gaziantep FK

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

Kaynak: InterSinema.com
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