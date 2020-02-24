25 kadın otobüs şoförlüğü için direksiyon sınavından geçti

24.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:11

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesine yeni 184 otobüs şoförü kazandırıyor. Şoförlük işi için mülakattan geçen 450 aday, son aşama olan direksiyon sınavına girdi. Sınavdan 25 kadın adayda başarı sağladı.



Büyükşehir Belediyesi, bünyesine 184 yeni otobüs şoförü katarak, iş arayanlara istihdam sağlarken, kent içi toplu taşıma hizmetinin de kalitesini arttırmayı amaçlıyor. 10 Şubat'ta otobüs şoförü alımı için ilana çıkan Büyükşehir Belediyesi, 17 Şubat'ta Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda 27'si kadın, 717'si erkek olmak üzere toplam 744 kişiyle mülakat gerçekleştirmişti. Mülakatlar sonucu direksiyon sınavına girmeye hak kazanan 25'i kadın 425'i erkek 450 aday direksiyon sınavına alındı.



2'si eğitim, 5'i sürüş otobüsü olmak üzere 7 otobüsle gerçekleştirilen direksiyon sınavı, 2 gün sürdü ve 4 oturumda gerçekleşti. Sınav öncesi adaylara aracın sürücü kabininde yer alan düğmelerin fonksiyonları anlatıldı. Direksiyon sınavına ilk olarak kadın adaylar alındı. Sınavda adayların araca hakimiyetleri, dikkatleri ve kurallar karşısındaki duyarlılıkları ölçüldü. Adaylara kavşaktan dönüş, durağa yanaşma, duraktan engelli yolcu alma, doğru sollama ve geri gidiş gibi uygulamaların yaptırıldığı sınavda, ilk 184'e girecek adaylar işe alınmaya hak kazanacak. Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü için sınava giren 25 kadın adaydan birisi 29 yaşındaki Merve Sağ. 18 yaşından beri araç kullandığını belirten Sağ, üniversitede resim öğretmenliği bölümü okuduğunu söyledi. Küçük yaşlardan itibaren otobüs şoförlüğüne ilgisi olduğunu vurgulayan Sağ, hayalindeki işe sahip olmak için Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu dile getirdi. Sağ, "Ben bu işi erkek işi olarak görmüyorum ve başaracağıma inanıyorum. Bence artık eşitliğin oluşması gerekiyordu ve Başkanımız kentimizde bunu sağlamaya başladı. Ben de erkek işi olarak görülen bu işi başararak, devamlılığı sağlamak istiyorum. Başkanımız'a bize bu imkanı sağladığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü belli bir süre sonra umutsuzluk sarmaya başlıyor. Biz kadınlar hiçbir şey olamayacakmışız gibi hissediyoruz ve özgüven düşüklüğü yaşıyoruz ya da bir şekilde önümüze engeller konuyor. Ama Başkanımız kadınlara bu imkanı sağladı" dedi.



Adaylardan 3 çocuk annesi Meryem Fedakar da ikisi üniversite, biri de ilköğretim öğrencisi olan çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmek için işe başvurduğunu söyledi. 10 yıllık şoförlük tecrübesi olduğunu belirten Fedakar, "Başkanım böyle bir fırsat vermiş, ben de bu fırsatı değerlendirmek istedim. Oğullarım üniversiteyi bitirene kadar onlara destek olmak istedim. Eşim emekli, az bir maaş alıyor. Bir Cumhuriyet kadını olarak ben de ekonomik özgürlüğümü elime almak istedim" diye konuştu.



28 yaşındaki Raziye Yıldırım ise, "Daha önce otobüs şoförü kadınları görüyordum, hoşuma gidiyordu, hevesleniyordum. Bu işi ben de yapabileceğime inandığım için başvurdum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA