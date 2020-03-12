25. İzmir Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi
İzmir'de 11-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
12.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:02
İzmir'de 11-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
İzmir Kitap Fuarı'nın web sayfasında TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin haziran ayında düzenleneceği, kesin tarihin kamuoyuna gelecek günlerde duyurulacağı bildirildi.
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Kaynak: AA