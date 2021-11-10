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25. İstanbul Tiyatro Festivali plaket töreni Atlas Sineması'nda gerçekleşti

Bültenler - Haberler | Güncel
25. İstanbul Tiyatro Festivali plaket töreni Atlas Sineması'nda gerçekleşti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Bu Zamanda Tiyatro" sloganıyla gerçekleştirilen 25. İstanbul Tiyatro Festivali plaket töreni 6 Kasım'da Atlas Sineması'nda gerçekleşti.

KADIKÖY, İSTANBUL (Bültenler) - Törende Kadıköy Belediyesi'ne festivale katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Tören'de Kadıköy Belediyesi'ne festivale katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Kadıköy Belediyesi adına plaketi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İKSV Genel Müdür'ü Görgün Taner'in elinden aldı. Kadıköy Belediyesi, Alan Kadıköy ve Caddebostan Kültür Merkezi sahneleriyle 25. İstanbul Tiyatro Festivali'ne destekte bulunuyor.

Yurtdışından ve Türkiye'den toplam 25 tiyatro, performans ve dans gösterisinin yer aldığı festival programı hem sahnelerde, hem de çevrimiçi olarak 20 Kasım'a kadar devam edecek.

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