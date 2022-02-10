25'incisi düzenlenen EMITT'de Çeşme farkı!

AKDENİZ, MERSİN (Bültenler) - TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geniş bir ziyaretçi portföyünün katılımıyla, 14 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyonun tanıtıldığı fuarda Alaçatı sokaklarını, Arnavut kaldırımlarını, yel değirmenlerini ve Ilıca Plajı'nın incecik kumlarını standa taşıyan Çeşme Belediyesi, ünlü Çeşme mandalini, Çeşme limonu, Çeşme enginarı, sakız ağaçları ile ilk günden yoğun ilgi gördü.

9-12 Şubat tarihleri arasında açık kalacak olan fuar, Rusya, Malta, Bulgaristan, Şeyseller, Sırbistan, Kosova, Pakistan, Ürdün, KKTC, Filistin, Azerbeycan, Güney Afrika, Makedonya, Bosna Hersek olmak üzere 14 ülkeye ev sahipliği yapıyor.

Turizm Bakanı ve İmamoğlu'dan Çeşme standına ziyaret

Sektörün önde gelen ve ziyaretçilerinin uğrak yeri olan stantta, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın ağırladığı ziyaretçiler arasında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. 4000 yıllık tarihi, doğası ve samimiyetiyle, yeryüzü cenneti ve turizm destinasyonlarının önde gelen kenti Çeşme standını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, Çeşme'nin turizmdeki önemine vurgu yaparak, "Turizm sektöründeki zorlu süreci, ortak akıl ve işbirlikleri ile daha kolay aşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Çeşme standı yoğun ilgi gördü

Holl 3'te yerini alan Çeşme standı, fuarın ilk gününde adeta dolup taştı. Ünlü sanatçı Onur Akın ve Hayko Cepkin'in yanı sıra Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nden bürokratlar ve belediye başkanları ile turizm acente yetkilileri Çeşme standına ilgi gösterdi.

Çeşme'nin dünya turizm destinasyonlarında ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Dünya'nın ilk beş turizm fuarlarından biri olan EMITT'te Çeşme'yi anlatan geniş bir stantla katılmayı tercih ettik. Kentimizin ekonomisinde lokomotif görevi yapan turizmini geliştirmek ve genişletmek istiyoruz" dedi.

"Çeşme dört mevsim yaşanıyor"

Oran; "Denizi, kumu ve plajlarıyla ünlü Çeşme tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tatilcilere dört mevsim farklı güzellikler sunuyor. Biz tüm gücümüzle bu zenginlikleri öne çıkaracak çalışmaları yapıyoruz. On iki ion kentinden biri olan Erythrai antik kenti tarih meraklılarını binlerce yıl öncesine götürecek nitelikte. Oradaki arkeolojik kazıların hızla gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlıyoruz. En kısa sürede Ilıca'da termal kür merkezimizi hayata geçirerek sağlık turizminde ismimizi duyuracağız. 550 kişilik Çok Amaçlı Çeşme Sanat Merkezimizin proje aşaması tamamlandı. Bir kaç yıl içerisinde yıl boyu konserler, tiyatrolar, konferanslarla Çeşme kültür ve sanat alanında da herkesin dikkatle izlediği bir nokta haline gelecek." dedi.

"Turizmde çeşitlilik sezonu uzatacak"

Çeşme'yi coğrafi büyüsünün yanında tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dünyaya tanıtarak Çeşme'yi kısa sezon kıskacından kurtaracaklarını belirten Oran; "Çeşme bozulmamış doğasıyla, kendine has mimarisiyle, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasının kazandırdığı kültürel zenginlikleriyle, termal kaynaklarıyla müthiş bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçireceğiz. Turizmde çeşitliliği arttırarak on iki ay yaşayan bir Çeşme yaratacağız. Bundan sonra Çeşme'nin zenginliklerini dünyaya daha yüksek sesle anlatacağız. Çeşme çok kısa sürede dünya turizm sektöründe hak ettiği noktaya gelecek. Bunun için turizmcimizle, esnafımızla, otelcimizle, restorancılarımızla uyum içinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumartesi günü sona erecek

Turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve gelecek 10 yıla damga vuracak teknolojik inovasyonların gündem maddelerini oluşturduğu 25. EMITT Turizm Fuarı 12 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

Bültenler - Güncel