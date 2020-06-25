25 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Can Kaybı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 25 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 25 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 25 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 25 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 25 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 25 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 25 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 25 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

25 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 52.303 test yapıldığı ve 1.458 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 21 kişi hayatını kaybetti ve 1.472 kişi iyileşti.

25 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

25 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 193.115 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.046'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 941, toplam entübe hasta sayısının ise 369 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 165.706 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim."

Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SdtiJxgBka

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020

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Kaynak: Tamindir