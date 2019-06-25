25 Haziran Salı DHA Spor Gündemi
BEŞİKTAŞ15.00 Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Vodafone Park'ta gündeme açıklamalarda bulunacak.
BEŞİKTAŞ
15.00 Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Vodafone Park'ta gündeme açıklamalarda bulunacak.
KADINLAR DÜNYA KUPASI
19.00 İtalya - Çin
22.00 Hollanda - Japonya
AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ
16.00 Tre Penne - FC St. Coloma
21.45 Feronikeli - Lincoln
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
20.00 Kamerun - Guinea-Bissau
23.00 Ghana - Benin
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ
13.00 Sanfrecce - Kashima
14.30 Shandong - Guangzhou
Kaynak: DHA
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