25 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ15.00 Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Vodafone Park'ta gündeme açıklamalarda bulunacak.

25 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
15.00 Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Vodafone Park'ta gündeme açıklamalarda bulunacak.

KADINLAR DÜNYA KUPASI 
19.00 İtalya - Çin
22.00 Hollanda - Japonya

AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ 
16.00 Tre Penne - FC St. Coloma
21.45 Feronikeli - Lincoln

AFRİKA ULUSLAR KUPASI
20.00 Kamerun - Guinea-Bissau
23.00 Ghana - Benin

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ
13.00 Sanfrecce - Kashima
14.30 Shandong - Guangzhou


Kaynak: DHA
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