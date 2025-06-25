25 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

25 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 25 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 25 Haziran tarihinde neler oldu? 25 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 25 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

25 HAZİRAN NE GÜNÜ?

25 Haziran Dünya Denizciler Günü, deniz taşımacılığının küresel ticaretteki önemini vurgulamak ve denizcilerin bu alandaki katkılarına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan uluslararası bir gündür. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından ilan edilen bu özel gün, dünya genelinde denizcilerin karşılaştığı zorluklara farkındalık oluşturmayı ve onların haklarını savunmayı hedefler.

Bu özel günde, limanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenir, sosyal medya kampanyalarıyla denizcilerin hikâyeleri paylaşılır ve denizcilik sektöründeki gelişmeler kamuoyuyla buluşturulur. 25 Haziran, denizcilerin güvenliği, refahı ve emeklerinin görünürlüğü açısından simgesel bir anlam taşır.

25 Haziran Dünya Denizciler Günü

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1678 - Elena Cornaro Piscopia, Ph. D. (doktora) derecesi alan ilk kadın oldu.

1788 - Virginia, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı onaylayan 10. eyalet oldu.

1801 - Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.

1876 - Little Bighorn Muharebesi'nde Kızılderililer, ABD 7. Süvari Alayı'nı imha etti, Komutanları Yarbay George Armstrong Custer çatışmada öldü.

1903 - Marie Curie, Paris Üniversitesi'ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.

1917 - Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk Başkanı Mahmut Sadık'tı.

1923 - Mustafa Kemal Paşa, İzmir'den milletvekili seçildi.

Bugün ne günü

1925 - Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos, bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1940 - Fransa Muharebesi sonucunda 22 Haziran 1940'ta imzalanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi ve Fransa, Almanlara teslim oldu.

1947 - II. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'da bir evin tavan arasında 2 yıl boyunca Alman askerlerinden saklanan Yahudi kız Anne Frank'ın burada yazmış olduğu Anne Frank'ın Hatıra Defteri yayımlandı.

1948 - Berlin Ablukası'nı yarmak için Batı Berlin'e ABD uçaklarıyla bir hava köprüsü kuruldu.

1950 - Sovyetler Birliği'nce desteklenen Kuzey Kore Orduları Güney Kore'ye saldırdı. Kore Savaşı başladı.

1963 - Anayasa Mahkemesi, ilk duruşmayla görevine başladı.

1965 - 3. Uluslararası Marmara Turu'nda bisikletçi Rıfat Çalışkan birinci oldu.

1967 - İlk küresel uydu televizyon programı olan ABD yapımı Our World (Bizim Dünyamız) yayına girdi.

1969 - Kırıkkale'de, MKE Kırıkkalespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıkan olaylarda; 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Tarihte bugün ne oldu

1971 - Gölcük Tersanesi'nde yapılan ilk Türk muhribi "Berk", törenle denize indirildi.

1975 - Mozambik, Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti.

1981 - Microsoft, kendi evinde Washington eyaletinde anonim şirket olmak üzere yeniden yapılandırıldı.

1981 - 12 Eylül Darbesi'nin 7 ve 8. idamları: 16 Nisan 1980 günü bir Amerikalı astsubay ile Türk arkadaşını öldüren sol görüşlü militanlar Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan, idam edildiler.

1982 - Yunanistan'da askere alınanların saçlarını kazıtmaları yasaklandı.

1985 - Eskişehir Uçak Fabrikası'nın temeli, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı.

1991 - Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1993 - Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı oldu.

1998 - Microsoft, Windows 98'i piyasaya sürüldü.

2018 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kuruldu.