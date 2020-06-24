25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü, kutlu olsun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü, kutlu olsun

Dünyaca ünlü koku uzmanı Bihter Türkan Ergül'ün kurduğu dernek, bu yıl 6'ncısı kutlanan Dünya Güzel Koku Günü'nün UNESCO nezdinde tescillenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü, kutlu olsun
24.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:19

Dünya Güzel Koku Günü'nün bu yıl altıncısı kutlanıyor. Tüm dünyayı sarsan korona pandemisine rağmen Koku Kültürü Derneği, bu özel günü tüm koku tutkunlarıyla beraber kutluyor. Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Arkeoloji Müzeleri iş birliği ile gerçekleştirilen 'Buhurdan Parfüme Kokunun Öyküsü' sergisi ve daha önceki yıllarda Ihlamur Kasrında gerçekleştirilen Osmanlıda Koku Kültürü sunumu Dünya Güzel Koku Günü etkinliklerinin bir kaçı. Kornayla mücadele kapsamında, ülke kapsamındaki dernek faaliyetleri iptal edildiğinden, Derneğin 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü için organize ettiği etkinlikler bir dahaki yıla ertelendi. Bunlardan biride Uluslar arası Platformda 1926 yıllında kurulan Paris Parfüm Müzesinde Türk koku kültüründe ve Osmanlı İmparatorluğunda Gül ve Gülün öneminin anlatılacağı sunumlar, içilebilir gül sularının ikramı vb gibi bir çok faaliyetler içermekteydi. Osmanlı Sarayı'nın gülsuyu ve gülyağı üretiminin yapıldığı Gülhane Parkı'nda eski usullere göre bakır imbiklerle gülsuyu damıtı da önümüzdeki yıla ertelenen etkinliklerden biri.

Dünyanın kültürel miraslarından biri olamaya aday olan Dünya Güzel Koku Günü ile birlikte özellikle Türkiye topraklarından geçen koku medeniyetlerinin dünya genelinde bilinirliğinin artması vebu kültüre dair bilgi birikimlerin uluslararası platformlarda paylaşılması hedefleniyor. Koku Kültürü Derneği, Dünya Güzel Koku Günü'nün Türkiye adına UNESCO nezdinde tescillenmişti için çalışmalarına devam ediyor.

GÜZEL KOKU KÜLTÜRÜNÜRÜNÜN İZİNDE

Koku Kültürü Derneği, Antik Mısır, Antik Yunan, Hitit, Sümer, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi kadim medeniyetlerde oldukça önemli bir yere sahip güzel koku kültürünün izini sürüyor. Güzel Koku kültürünün özellikle İslam medeniyetinde çok önemli bir yere sahip olması, bu kültürün gününümüze kadar ulaşmasında oldukça etkili olmuştu. Hz. Muhammed'in güzel kokuya önem vermesi Müslümanların bu kültürü daha çok sahiplenilmesini teşvik etmişti. Hz. Muhammed'in terinin gül kokması ve gülün sevdiği kokular arasında yer alması sebebiyle, bu güzel çiçek İslam koku kültüründe oldukça önemli bir yere sahip. Gülsuyu bu nedenle gündelik yaşamda ve mutfak kültüründe önemli bir yer edinmişti. Güllaç, su muhallebisi, güllabiye gibi tatlılarda kullanılan gülsuyu, içi ferahlatan şerbetlerin de temel malzemelerinden biriydi. Tıpta ruhsal ve fiziksel hastalıkların tedavisinde kullanılan gülsuyunun bu şifalı etkisinde de yararlanıldı. Zira 320 MHz'e sahip gülün en yüksek frekansa sahip olması onun başlı başına çok özel bir koku olduğunu kanıtlıyor. Gülsuyu gibi başka çiçek suları da şifahanelerde kullanılıyordu. Gülsuyu da dezenfekte edici özelliğiyle de biliniyor. Dezenfektasyon amacıyla kullanılan yasemin, tarçın ve karanfil suları da Osmanlı şifahaneleri ve helvahanelerinde yer alıyordu. Hidrosol olarak adlandırılan bu çiçek suları gününümüzde de dezenfektasyon amaçlı kullanılıyor. Osmanlı güze koku kültürünün önemli bir parçası olan buhur suyu, Hırka-i Şerif törenlerinde de kullanılırdı. Buhur suyunun tarifi ilk kez Çamaşırcıbaşı Yusuf Ağa'nın 1708'de tuttuğu defterde bulunmuştu. İçinde sığla, ud, misk, amber, gülsuyu ve başka çiçek sularının olduğu buhur suyu özellikle içindeki sandal özü sayesinde antiseptik bir özelliğe sahipti. Bu nedenle buhur suyu Osmanlı Sarayı'nda yemeklerden sonra elleri yıkamakta kullanılırdı. Dünyaca ünlü Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül'ün markası Tiyrus'un koku severlere sunduğu buhur suyu, güzel kokusunun yanı sıra sağladığı hijyenle deplana çıkıyor.

Hz. Muhammed'in sevdiği kokular arasın da yer alan misk ve amberin aynı zamanda cennet kokuları arasında sayılması bu kokulara olan rağbeti artırmıştı. Anadolu coğrafyasında yetişen zambak, papatya, ölmez çiçek, sümbül, erguvan, ıhlamur, lale, lavanta, leylak, hanımeli, mimoza, gibi çiçekler de bu koku kültürünün parçaları olmuştu.

KOKU KÜLTÜRÜ DERNEĞİ, KOKU UZMANI YETİŞTİRİYOR

Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül tarafından 2017'de kurulan Koku Kültürü Derneği çatısı altında sektör profesyonelleri, araştırmacılar ve koku ilmi meraklıları bulunuyor. Koku Kültürü Derneği öncelikle kadim medeniyetlerin koku kültürlerinden beslenen Türk koku kültürünün uluslararası alanda bilinirliği artırmak ve bu kültürün yaygınlaşmasını sağlamamak amacıyla birçok faaliyet gösteriyor. Çiçeklenme işlemlerinin yaygınlaşmasını, koku deneyleri yapılmasını da destekleyen Dernek, sadece literatür çalışmaları yapmakla kalmıyor; kokunun sağlık ve gündelik hayattaki yerine dair workshop, konferans, çalıştay, panel, sergi ve eğitimler düzenliyor. Koku Kültürü Derneği bu sayede yalnız günümüz koku ve kozmetik sektörü için değil, gelecek ve genç kuşakların da sağlık, eğitim ve sanat dallarında gelişmeleri için imkan oluşturuyor.Koku uzmanlığının 2019'da ilk kez Türkiye'de ve bu sayede dünyadaresmen bir meslek haline getirilmesine öncülük eden Dernek, koku uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor.

Koku Kültürü Derneği, kurucusu Bihter Türkan Ergül önderliğinde, Halfeti'nin siyah gülü, Isparta gülü, coğrafyamızı temsil eden Türk gülü; kültürümüzde özel bir yeri olan zambak, sümbül, leylak, ıhlamur, hanımeli, lale, ölmez çiçek, papatya, lavanta, zambak, mimoza, erguvan gibi pek çok kokunun bilinirliği artırılıyor. Dernek çiçek kokularının yağlarının özgün damıtma yöntemlerini yaşatmak ve ilgili meslek gruplarını canlandırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar da yapıyor. Koku Kültürü Derneği ayrıca bir "koku müzesi" kurmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Türkiye'de bir önceki yıl ölenlerin yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı kadın? Oranlar yayınlandı
Türkiye'de bir önceki yıl ölenlerin yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı kadın? Oranlar yayınlandı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
Fatih Portakal'dan kanaldan kovulduğu iddialarına yanıt: Başamadınız
Fatih Portakal'dan kanaldan kovulduğu iddialarına yanıt: Başamadınız
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Berat Albayrak Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Adem Büyük Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü, kutlu olsun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 13:21:39. #1.14#
title