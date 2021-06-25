25 Haziran Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
25 Haziran Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Aşkın Tarifi yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 25 Haziran Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 25 Haziran yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 25 Haziran Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
25 HAZİRAN CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Kırmızı Oda
FOX TV
08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:00 Şef Akademi
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
Show TV
06:00 Alev Alev
10:45 Züğürt Ağa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Çekişme
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
KANAL D
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
23:15 Aşkın Tarifi
STAR TV
07:00 Ada Masalı
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
TRT 1
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:05 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:55 Ev Sineması Kuşağı "Umut Apartmanı"
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)