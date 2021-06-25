25 Haziran Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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25 Haziran Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

25 Haziran Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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25 Haziran Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Aşkın Tarifi yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 25 Haziran Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 25 Haziran yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 25 Haziran Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

25 HAZİRAN CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Kırmızı Oda

FOX TV

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:00 Şef Akademi

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

Show TV

06:00 Alev Alev

10:45 Züğürt Ağa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Çekişme

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

KANAL D

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

23:15 Aşkın Tarifi

STAR TV

07:00 Ada Masalı

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü

18.40 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

TRT 1

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08:05 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:55 Ev Sineması Kuşağı "Umut Apartmanı"

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)

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25 Haziran Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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