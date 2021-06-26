25 Haziran 2021 Haberleri
25 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Survivor'da büyük sürpriz! Dev finalde Hakan Çalhanoğlu da yer aldı
- Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı
- Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Üç savaşın seyrini değiştirdi, peynir ekmek gibi satılıyor
- İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz
- Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı
- Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek
- Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu
- Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
- Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
- Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a FB TV çağrısı: Hadi Aziz başkan, bu yaştan sonra Cimbomlu olma
- Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Dilenci, topladığı paraları zabıtaya yakalatmamak için toprağa gömdü
- Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak
- Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su
- PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
- Temel atma törenine saatler kala Kanal İstanbul'un internet sitesi açıldı
- Galatasaray'dan basketbolda dev hamle! Basketbol AŞ kurularak yönetimi Erden Timur'a verildi
- Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
- Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı
- Hasta numarası yapan şahıs, olayın kontrolden çıktığını fark edince çareyi intihara girişmekte buldu
- Tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti
- Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi
- Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
- 1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada
- Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz
- Son Dakika: Ali Koç'tan eski Başkan Aziz Yıldırım'a benzeri görülmemiş yanıt: Hazımsız
- Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek
- Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar
- Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan fenomen Nazlı Hamarat'a velayet davası
- Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı
- Ordu'da Delta varyantı alarmı! 10 katlı site karantinaya alındı
- Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
- Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
- Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
- Erken seçim isteyen muhalefete Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
- 3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
- Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşım ortalığı salladı
- Evli danışmanıyla eşini aldatan İngiliz Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için özür diledi
- Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor