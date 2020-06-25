25 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
25 Haziran 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
25.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 07:20
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:25 Payitaht Abdülhamid
01:40 Ege'nin Hamsisi
03:05 Ege'nin Hamsisi
04:00 Elimi Bırakma
05:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:15 Sağlıklı Mutfak
07:15 Aslan Ailem
10:15 Tozkoparan
11:50 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:05 Ferhunde Hanım ve Kızları
13:00 Elimi Bırakma
15:55 Ege'nin Hamsisi
16:10 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Şampiyon
23:05 Soru Küpü
23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
Kaynak: InterSinema.com