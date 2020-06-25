25 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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25 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

25 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

25 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
25.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Bundesliga

01:45 TFF 1. Lig Goller

01:55 Takvim Yaprakları

02:00 Spor Artı

03:30 İtalya Kupası Magazin

03:40 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:30 Süper Lig Özetler

04:40 Almanya Bundesliga Özetler

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:25 Spor Kitaplığı

05:30 Hedef Süper Lig

06:25 Efsanelerin İzinde

06:30 İtalya Kupası Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:30 Süper Lig Özetler

08:00 Napoli - Juventus

08:25 La Liga Özetler

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 Süper Lig Özetler

12:15 La Liga Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Newcastle United - Asto

14:00 TBMM-TV

15:40 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Spor Bülteni

16:30 Unutulmaz Maçlar

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 La Liga Özetler

19:30 İngiltere Premier Lig Özetler

19:55 Burnley - Watford

19:55 Newcastle United - Aston Villa

22:00 Bundesliga

22:00 TFF 1. Lig Özetler

22:30 Süper Lig Özetler

22:45 Süper Lig Goller

23:00 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

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