25 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
25 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Bundesliga
01:45 TFF 1. Lig Goller
01:55 Takvim Yaprakları
02:00 Spor Artı
03:30 İtalya Kupası Magazin
03:40 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 Süper Lig Özetler
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:25 Spor Kitaplığı
05:30 Hedef Süper Lig
06:25 Efsanelerin İzinde
06:30 İtalya Kupası Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Süper Lig Özetler
08:00 Napoli - Juventus
08:25 La Liga Özetler
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:15 La Liga Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Newcastle United - Asto
14:00 TBMM-TV
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Spor Bülteni
16:30 Unutulmaz Maçlar
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 La Liga Özetler
19:30 İngiltere Premier Lig Özetler
19:55 Burnley - Watford
19:55 Newcastle United - Aston Villa
22:00 Bundesliga
22:00 TFF 1. Lig Özetler
22:30 Süper Lig Özetler
22:45 Süper Lig Goller
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com