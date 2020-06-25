25 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
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25 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı

25 Haziran 2020 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

25 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
25.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 07:21

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Sivri Akıllılar

00:45 Badem Şekeri 2

02:00 AROG

02:45 Ali Kundilli 2

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Aşk Yeniden

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Şevkat Yerimdar

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Badem Şekeri 2

20:00 Bizim Hikaye

22:20 Bir Aile Hikayesi

22:30 Ali Kundilli 2

Kaynak: InterSinema.com

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