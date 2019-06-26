25 Haziran 2019 Haberleri
25 Haziran 2019 Manşet Haberleri.
- BM'den 'Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın' çağrısı
- Televizyon yıldızı Khole Kardashian'ın eski enişte önünde soyunması gündem oldu!
- Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı
- İran ABD'ye resti çekti: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz
- Cani katil mahkeme salonunda bir anda intihar girişiminde bulundu
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı?
- Fatih Karagümrük, Mehmet Topal'ın peşinde
- Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen Acun Ilıcalı itirafı!
- Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
- ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz tepkisi
- Hasan Kaçan'dan Gökhan Özoğuz'a Erdoğan cevabı!
- Kamerun, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı
- Beşiktaş ve Galatasaray, Trabzonspor ile anlaşamayan Halil İbrahim Dervişoğlu'nu istiyor
- Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek ve Mansur Yavaş, Rıza Kayaalp'in düğününde bir araya geldi!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek
- Beşiktaş'ta Sead Halilagic ile yollar ayrıldı
- Erman Toroğlu, Ahmet Hakan'a verdi veriştirdi: Ne durumlara düştüğünü alem biliyor
- ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz
- Fenerbahçe Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia görevinden ayrıldı
- Cani adam kendisiyle birlikte olma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı
- Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na açık mektup: Ben hazırım!
- Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır
- Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi başladı
- Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran gecesi yaşananları paylaştı
- Kız çocuğuna istismarda bulunan muavin her yerde aranıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı
- Kulisleri sallayan iddia! Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa edecek
- Pemra Özgen, Wimbledon'a galibiyetle başladı
- Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Simon Kjaer'in menajerinden ayrılık açıklaması
- Diyarbakır'da rehine krizi! Saldırgan yakalandı
- Galatasaray'ın Ever Banega ile anlaştığı iddia edildi!
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun
- Lucescu'dan sürpriz karar
- Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocukları bakıcıları tarafından darp edildi
- Barcelona'nın yeni yıldızı De Jong'tan Trabzonspor sözleri!
- Bursa'da ucuz ekmek satan fırıncıya meslektaşları dava açtı
- Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bikinili fotoğrafıyla büyüledi!
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan '10 milyon dolara daire alındı' iddialarına yalanlama
- Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
- Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliğinde yeni gelişme: ''Ben yandım oğlun yanmasın''
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