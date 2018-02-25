25 Günde 4 'Çocuk Gelin' Vakası Engellendi

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, kent genelinde şubat ayı içerisinde 4 çocuk gelin vakasının engellendiğini belirtti.

Kızıltepe'de dün akşam İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde ikamet eden 13-14 yaşlarındaki F.B.'nin, 23-24 yaşlarındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kızıltepe merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla düğün yapılan salonun önüne gelen polis, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğünün sona ermesini bekledi. Polis, davetlilerin salondan ayrılmasıyla birlikte, kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Damat ve iki ailenin üyeleri de gözaltına alındı. Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, kentteki çocuk gelin vakalarına yaptıkları müdahalelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. İl Müdürlüğü binasında düzenlediği toplantıda konuşan Efetürk, çocuk gelinlere yönelik ihbarların arttığına dikkat çekti. Bunu da çocukların artık düğünlere değil okullara ait olduğuna ilişkin vatandaşlarda artan duyarlılığa bağladıklarını dile getiren Efetürk, "Dün akşam 21.00 sularında Alo 183'e gelen ihbarla emniyetimiz ile istişare halinde yine bir çocuk gelin operasyonu gerçekleştirdik. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda Alo 183'e gelen ihbarlarımız hat safhada. Vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler alıyoruz" dedi.

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE 4'ÜNCÜ VAKA Şubat ayı içinde kent genelinde 4'üncü çocuk gelin vakasının engellendiğine dikkat çeken Efetürk, "Dün akşam da bizim nöbetçi ekibimiz olaya müdahale ederek çocuk gelinimizi kurtardık. 'Çocuklarımızın yeri okullar' sloganı ile hareket ediyoruz. Diğer illerimizde de aynı hassasiyet gösteriliyor. Dün de aynı şekilde paydaş kurumlarımız emniyet adli yargımız ile konuya müdahale ettik. Çocuğumuzu devlet koruması altına altık. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Çocuk Şubeye bağlı ekiplerimiz sosyal meslek elemanlarımız ile çocuk gelinimizin ifadesi alındı" diye konuştu. Aileye de suç işlediklerini anlattıklarına işaret eden Efetürk, "Bizzat aileyle görüştüm. Aile de pişman. Devletin bu şekilde yaptırımlarından haberleri olmadıklarını söylediler. Kızımızın annesi de erken yaşta evlenmiş bir anne, bu yüzden olaya normal bakıyorlar. Ama bunun normal olmadığını, çocuk gelin olmayacağını, yerinin okul olduğunu aileye anlattık. Onlar da pişman ama kızımız devletimizin korumasında emin ellerde ve sağlık durumu da oldukça iyi" ifadelerinde bulundu.

(Beril Solmuşgül - Diler Erbeyi/İHA)