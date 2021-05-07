25.Gün sahur menüsü! 7 Mayıs Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü
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25.Gün sahur menüsü! 7 Mayıs Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü

25.Gün sahur menüsü! 7 Mayıs Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi beşinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için menümüze bakın!

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi beşinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

25.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

- Ispanaklı Yulaflı Omlet

- lor

- 1 bardak çay

- domates, salatalık

- zeytin

- yeşillik

- Bol su

ISPANAKLI YULAFLI OMLET

25.Gün sahur menüsü! 7 Mayıs Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü

Ispanaklı Yulaflı Omlet için gerekli malzemeler

- 2 yumurta

- 2 yemek kaşığı yulaf

- 1kase ıspanak

- Biraz peynir

- Tuz

- Karabiber

- Kırmızı toz biber

Ispanaklı Yulaflı Omlet yapılışı;

- Öncelikle yumurtaları çırpın ve içine yulaf ekleyin.

- Diğer taraftan ıspanağı zeytinyağında kavurun.

- İçine tuz, diğer baharatları ve peyniri ekleyin.

- Pişince bir kenara alın.

- Çırptığınız yulaflı yumurtayı omlet şeklinde pişirin.

- Son Olarak arasına hazırladığınız ıspanak soteyi koyun ve ikiye katlayın.

Afiyet olsun!

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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