25 gün önce aldığı motosikletle kaza yapan genç ağır yaralandı 25 gün önce aldığı motosikletle kaza yapan genç ağır yaralandı Motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosikletten düşen iki kişi yaralandı.

25 gün önce aldığı motosikletle kaza yapan genç ağır yaralandı

Motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosikletten düşen iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün motosikletini 25 gün önce satın aldığı öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Semih Pınar idaresindeki 34 AT 1661 plakalı Opel marka otomobil, cadde üzerinde bulunan otobüs durağına dönmek isterken, karşı yönden gelen Gökhan K. yönetimindeki 41 BM 714 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Gökhan K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ağır yaralanan sürücünün 25 gün önce motosiklet aldığı öğrenildi

Ağabey ile ev taşıdığı ve nakliyat aracının arkasında motosikleti ile giderken kaza yaptığı öğrenilen Gökhan K.'nin motosikleti 25 gün önce aldığı ortaya çıktı. Olay yerinde büyük şok yaşayan otomobil sürücüsü Semih Pınar, dönüş yaparken motosikletle çarpıştığını belirterek, "Ben dönecektim. Bir araç bana yol verdi. Tüm araçlar duruyordu. Motosiklet o sırada geldi bana çarptı" dedi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA