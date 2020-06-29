25 gün önce aldığı motosikletle kaza yapan genç ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

25 gün önce aldığı motosikletle kaza yapan genç ağır yaralandı

25 gün önce aldığı motosikletle kaza yapan genç ağır yaralandı Motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosikletten düşen iki kişi yaralandı.

29.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:52

25 gün önce aldığı motosikletle kaza yapan genç ağır yaralandı

Motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosikletten düşen iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün motosikletini 25 gün önce satın aldığı öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Semih Pınar idaresindeki 34 AT 1661 plakalı Opel marka otomobil, cadde üzerinde bulunan otobüs durağına dönmek isterken, karşı yönden gelen Gökhan K. yönetimindeki 41 BM 714 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Gökhan K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ağır yaralanan sürücünün 25 gün önce motosiklet aldığı öğrenildi

Ağabey ile ev taşıdığı ve nakliyat aracının arkasında motosikleti ile giderken kaza yaptığı öğrenilen Gökhan K.'nin motosikleti 25 gün önce aldığı ortaya çıktı. Olay yerinde büyük şok yaşayan otomobil sürücüsü Semih Pınar, dönüş yaparken motosikletle çarpıştığını belirterek, "Ben dönecektim. Bir araç bana yol verdi. Tüm araçlar duruyordu. Motosiklet o sırada geldi bana çarptı" dedi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

25 gün önce aldığı motosikletle kaza yapan genç ağır yaralandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı Haber
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez Haber
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları Haber
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu Haber
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum Haber
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
'Mücadelede tam tedbirli değiliz' diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Halife Hafter Adnan Menderes Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Ebru Gündeş Gonca Vuslateri
Spor Falcao Adem Büyük Bülent Uygun Sergen Yalçın Mete Kalkavan
Daha Fazla Pcr Testi Çatlak Şanzel İlker Kulaksız Mehmet Cahit Güran
Şu an buradasınız: 25 gün önce aldığı motosikletle kaza yapan genç ağır yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 19:52:32. #1.14#
title