25. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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25. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 25. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

25. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
18.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:32

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

25. GÜN İFTAR MENÜSÜ

11 ayın sultanının veda etmeye hazırlandığı günlerde iftar sofrasında sultanlara layık yemekler yer alacak. Ramazan'ın 24. gününde Osmanlı mutfağından en özel sultan lezzetleri var.

Ramazan'ın 24. gününde padişahlara layık bir iftar yapacaksınız. Özel menüde, bal kabağı çorbası, lor köftesi, etli enginar dolması, güllü saray salatası ve demir tatlısı var.

25. GÜN İFTAR MENÜSÜ

BAL KABAĞI ÇORBASI

25. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

LOR KÖFTESİ

25. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ETLİ ENGİNAR DOLMASI

25. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

GÜLLÜ SARAY SALATASI

25. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

DEMİR TATLISI

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