25.Gün iftar menüsü! 7 Mayıs Cuma 2021 Ramazan iftar menüsü
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi beşinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıy
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi beşinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!
25. GÜN İFTAR MENÜSÜ
- Nohutlu Çorba
- Tavada Tavuk Şiş
- Meyveli Çıtır Atıştırmalık
- Ayran
NOHUTLU ÇORBA
Nohutlu Çorba için gerekli malzemeler
-1 su bardağı arpa şehriye
-3 taze sarımsak
-1 kg yoğurt
-1 kase haşlanmış nohut
-1 tutam taze nane
-Tuz
-Zeytinyağı
Nohutlu Çorba yapılışı;
- Öncelikle tencereye yağı koyarak şehriyeyi kavurun.
- Nohutuda ilave edin. Tuzunu atın ve su ekleyip haşlayın.
- Haşladıktan sonra büyük bir kaseye alıp soğutun.
- Yoğurdu ayrı bir kaseye alıp çırpın.
- Naneyi ve taze sarımsağı ince doğrayın.
- Nohut ve şehriyenin kabının içine yeşillikleri de ilave edin.
- Çırpılmış yoğurdu üzerine dökerek karıştırın.
- Üzerine zeytinyağı dökün.
- İsteğe göre pulbiber döküp, nane yapraklarıyla süsleyerek servis edin.
TAVADA TAVUK ŞİŞ
Tavada Tavuk Şiş için gerekli malzemeler
-1 kilo tavukgöğsü
-6 tane kırmızı biber
-12 tane yeşil biber
Tavukları marina etmek için
-3 yemek kaşığı yoğurt
-½ çay bardağı sıvı yağ
-1 tatlı kaşığı biber salçası
-1 diş sarımsak
-1 tane küçük soğan
-1 çay kaşığı pulbiber
-½ çay karabiber
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 çay kaşığı kekik
Tavada Tavuk Şiş yapılışı;
-Öncelikle tavukgöğsünü yıkayın ve küp küp kesin.
-Marine etmek için bütün malzemeleri karıştırın ve tavukları bulayın.
-Marine tavukları 2 saat buzdolabında dinlendirin.
-Tavukları şişlere dizin.
-Yapışmaz tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile pişirin.
MEYVELİ ÇITIR ATIŞTIRMALIK
Meyveli Çıtır Atıştırmalık için gerekli malzemeler
- 1 tane kırmızı elma
- 1 tane iri hurma
- 10 tane fındık
- 1 avuç¸ kadar kadayıf
- 1 yemek tereyağı
Meyveli Çıtır Atıştırmalık yapılışı;
- Öncelikle tereyağını eritin.
- Kadayıfı parçalayıp ekleyin.
- Kadayıflar renk alana kadar kavurun. Daha sonra soğumaya bırakın.
- Elmayı soyup rendeleyin.
- Ardından bir tavada elmaları kavurun.
- Suyunu çekince sıcak suda bekletip kabuğunu soyduğunuz hurmayı ekleyin.
- Biraz daha kavurun. Elma ve hurmayı püre haline getirin (ben çatalla ezdim) Fındıkları ister toz ister ku¨c¸u¨k parçalar halinde ekleyin. Harcı üçe bo¨lu¨n ve yuvarlayın.
- Son olarak çıtır kadayıfa bulayın biraz dinlendikten sonra afiyetle yiyin.
Afiyet olsun!
Not: Bu malzeme ile 3 adet çıkıyor. Siz malzemeleri aynı oranda arttıracak, meyve çıtırlarının miktarını arttırabilirsiniz.