25 farklı olaydan aranan şahıs yakalandı
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25 farklı olaydan aranan şahıs yakalandı

1 otodan hırsızlık, 1 kapkaç olmak üzere 25 adet farklı olaylardan suç kaydı bulunan şüpheli yakalandıGaziantep'in Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 1 otodan hırsızlık ile 1 kapkaç olayını...

25 farklı olaydan aranan şahıs yakalandı
16.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:57

1 otodan hırsızlık, 1 kapkaç olmak üzere 25 adet farklı olaylardan suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 1 otodan hırsızlık ile 1 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 25 adet suç kaydı bulunan bir şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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