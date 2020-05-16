25 farklı olaydan aranan şahıs yakalandı 1 otodan hırsızlık, 1 kapkaç olmak üzere 25 adet farklı olaylardan suç kaydı bulunan şüpheli yakalandıGaziantep'in Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 1 otodan hırsızlık ile 1 kapkaç olayını...

1 otodan hırsızlık, 1 kapkaç olmak üzere 25 adet farklı olaylardan suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı Gaziantep'in Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 1 otodan hırsızlık ile 1 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 25 adet suç kaydı bulunan bir şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP Kaynak: İHA