25 Eylül Dünya Eczacılık Günü

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla eczacılık birimi personellerine teşekkür belgesi takdim etti.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla eczacılık birimi personellerine teşekkür belgesi takdim etti.

Kadıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada ortak olarak kutlanan Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla eczacılık birimi personellerinden eczacı Rabia Yağmur'a ve hemşire Çiğdem Ertürk'e sergiledikleri azim ve gayretten dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarının, büyük fedakarlıklarda bulunarak virüse karşı mücadele etmeye devam ettiğine işaret eden Kadıoğlu, "Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, ilacın doğru şekilde dağıtımı konusunda önemli meslek grupları arasında yer aldığını tekrar hatırlatır ve vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin etmek ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini sağlamak adına eczacıların üstün bir gayret içerisinde olduklarını belirtirim.Tüm eczacılarımızın Dünya 25 Eylül Eczacılık Günü'nü kutlarım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal