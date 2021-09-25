25 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
25 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 25 Eylül Cumartesi 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 25 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.09.2021 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.09.2021 08:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Kuruçeşme Mah,Nisbetiye Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.09.2021 11:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.09.2021 11:42 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Örencik Mah,Başak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.09.2021 07:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küplüce Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.09.2021 12:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.