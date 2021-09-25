25 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 25 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.09.2021 10:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Başak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.09.2021 08:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Arıza Kesinti



İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Kuruçeşme Mah,Nisbetiye Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.09.2021 11:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.09.2021 11:42 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Örencik Mah,Başak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.09.2021 07:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küplüce Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.09.2021 12:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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