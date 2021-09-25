25 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 % 100 Futbol

03:00 Kocaelispor - Tuzlaspor A.Ş.

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İngiltere Premier Lig Goller

09:40 İspanya La Liga Goller

09:50 İtalya Serie A Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü

15:30 Spor Bülteni

15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adanaspor A.Ş

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Gençlerbirliği - Beypiliç Boluspor

21:00 Futbol Gecesi

23:30 Teknik Analiz

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