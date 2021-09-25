25 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
25 Eylül 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 Kocaelispor - Tuzlaspor A.Ş.
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Goller
09:40 İspanya La Liga Goller
09:50 İtalya Serie A Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü
15:30 Spor Bülteni
15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adanaspor A.Ş
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Gençlerbirliği - Beypiliç Boluspor
21:00 Futbol Gecesi
23:30 Teknik Analiz