25 Eylül 2021 Haberleri
25 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Esrarengiz seri cinayetler! 9'unun da bedeninde aynı işkence izlerine rastlandı
- Suçlamalar karşısında sessiz kalmadı! Beşiktaş'ın kondisyonerinden taraftara sürpriz cevap
- Esra Erol'da ikinci yufkacı vakası! 24 yıllık eşini bulmak isteyen kadın isyan etti
- Koronavirüs risk haritası Bakan Koca'yı üzdü: Bugün renksiz bir gün
- Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı! Aramızı düzelttiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyar dolarlarla geliyorlar
- Düğün yeri savaş alanına döndü! Halaylar sustu, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı
- Serdar Ortaç tüm gerçekleri anlattı! Beşiktaş'a hakaret ettiği sırada kendinde değilmiş
- Facia önlendi! Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlarla ünlü Bodrum'da 408 tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koydu
- İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı
- Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu
- Alman kulüpleri Kerem için sıraya girdi! Galatasaray, astronomik bir teklif gelmezse satmayacak
- Yunan vekilden Meclis'te tarihe geçecek konuşma! 'Siz Amerika'nın hizmetkarısınız' deyince milletvekilleri buz kesti
- Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor
- Ajax, Beşiktaş maçı öncesi alev aldı! Hollanda Eredivisie maçında Groningen'i 3-0 mağlup ettiler
- Engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi tutuklandı! Aynı rezaleti daha önce de yapmış
- Tıpatıp annesi! Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
- Galatasaray'da Mostafa Mohamed yolcu! Zamalek, 2021'in sonunu işaret etti
- Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
- 'Başbakanlığa adayım' diyen Akşener'e CHP'den destek: Bundan doğal bir şey yok
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi
- Adana'da Balotelli resitali! Mavi Şimşekler, deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti
- TEKNOFEST'de yerli hava araçlarının damga vurduğu 'Milli Kanatlar' şovu nefes kesti
- Evin içinde korku dolu anlar! Hamaktaki bebek ve annesi yılanla burun buruna geldi
- Gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan 'Göster cep telefonunu' tepkisi
- Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu! Gol krallığında forvetlerle yarışıyor
- Süpermarkete gidenler dikkat! Reyon ile kasa arasında 4 ürünün fiyatında fark tespit edildi
- Ozan Tufan, Premier Lig sahnesine çıktı! İşte milli futbolcumuzun ilk maç karnesi
- Yanlış ameliyat sonucu doktoru intihar eden kadın konuştu: Hayatımı kararttı, bir de utanmadan icraya verdiler
- Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı
- Tatile doymak bilmiyor! Ivana Sert'in son pozuna takipçilerinden beğeni yağdı
- Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaşım üstüne paylaşım yaptı
- ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı
- Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'de deprem! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barınamıyoruz' eylemlerine tepki: Hayatınız yalan
- Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
- Bakan Koca aşı dozunda dünya sıralamasını paylaştı! Almanya'yı geçen Türkiye 7'nci sırada
- Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş kabusu yaşıyor! Francisco Montero koronavirüse yakalandı
- Aracıyla uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Beşiktaş kongre üyesinin ailesi de trafik kazasında can vermiş
- TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın 'Maskeleri çıkaralım' ricasını Bakan Koca yerine getirmedi
- Sakın denemeyin! 10 dakikada 1,5 litre kola içen genç, gaz sıkışmasından öldü
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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