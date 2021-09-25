25 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Maç Saati

02:30 Transfer

05:00 Maç Saati

07:00 Gamer

08:00 Maç Saati

09:00 Yeni Gün

10:00 Taraftar

13:00 Maç Saati

14:45 Süper Lig Haftanın Golleri

15:00 Maç Saati

17:00 Gamer

18:00 Maç Saati

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 Gamer

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