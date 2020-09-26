25 Eylül 2020 Haberleri
26.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 26.09.2020 01:03
25 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
- Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldırtacak sözler: İlk kez tek eşliyim
- Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
- BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı
- Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti
- Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi
- Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi
- Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti
- 'Selefi dernekler silahlanıyor' soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi
- Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi
- Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir
- Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı
- Fahrettin Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne ilaç tepkisi: Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi
- Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı
- Son Dakika: Bakan Koca, 'Sert tedbirler gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz gerginliğiyle ilgili konuştu: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim
- İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Kentte en yüksek vaka sayısı nisanda görüldü, bugünün 4-5 katı yüksekti
- Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var
- Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı
- Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
- Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?
- Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
- Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlı, hakimi böyle kandırmaya çalıştı: Salataya katmak için kullanıyordum
- Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir
- Muğla'da tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı
- İYİ Parti'de 'Seçilmeyecekler listesi'ni yapan isimin Oğuz Hocaoğlu olduğu ortaya çıktı
- Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?
- Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz için yaptığı 'Bölgesel konferans' teklifini kabul etti
- Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu
- Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti
- Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti
- Altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi
- Son Dakika: 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek
- Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu
- Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına 'Beddua ederim, koronavirüs olursun' yazdı, bir daha kimse çöp atmadı
- Son Dakika: Vincent Aboubakar, yeniden Beşiktaş'ta
- Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı
- Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?
- 'Anne çok güzel oldum' diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı
- Uyuşturucu satmaktan suçlu bulunan şahsa şaka gibi ceza: Her gün bir ağaç dikecek