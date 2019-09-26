25 Eylül 2019 Haberleri
25 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
26.09.2019 00:18
- Adana'da sıra gecesi eğlencesi yapılan hastanenin başhekiminden açıklama
- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi
- Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı
- İrem Derici müzisyen Konstantinos Argiros ile aşk yaşamaya başladı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Küçükçekmece talimatı: Bütüncül çalışmalar yapılmalı
- Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'a talip oldu
- Uzmanlar: Buğday tarlalarının yüzde 60'ı yok olacak ve gıda kıtlığı yaşanacak
- Ankara'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık şebekesi çökertildi
- Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin 'Sıfır Atık' tecrübesini anlattı
- Psikolojisi bozulan ağabey, kardeşinin 3 ay önce boğularak öldüğü yerde kayboldu
- MHP Şırnak İl Başkanlığı teröristler tarafından kurşunlandı
- AK Partili Şirin Ünal'ın evinde gerçekleşen intihara ilişkin Emniyet'ten açıklama
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş türküsü söyledi
- Çocuk doğuran trans bireyin baba olma talebi reddedildi
- Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Lille, Strasbourg'u 2-0 yendi
- ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
- IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva oldu
- Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız
- Antalya'da lise öğrencilerine şiddet iddiası: Müdür 7 öğrenciyi sopa kırılıncaya kadar dövdü
- İngiliz basınından Türkiye siyasetiyle ilgili analiz: Babacan yüzde 10 alırsa İmamoğlu başkan olur
- Newcastle United, Koray Günter'e hayran kaldı! 10 milyon euroluk teklif kapıda
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısırlı mevkidaşı Hafız'ın sözlerine yanıt geldi
- 6 bin ölü tavuğun gömülü halde bulunduğu mahalle karantinaya alındı
- BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemekte Emine Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı broşu dikkat çekti
- Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı
- Kendisinden 50 kuruş isteyen tuvalet bekçisinin boğazını kesti
- Trump'tan Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili açıklama: Baskı yoktu
- Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade dış görünüşünü eleştirenlere yanıt verdi
- Şehitlikte Teröristbaşı Öcalan sloganı atan adam linç edilmek istendi! Olay anı kameraya yansıdı
- Ceren Damar'ın babasından dikkat çeken açıklama: İntihar mektubu olaydan sonra yazıldı
- Kafası ve parmakları büyük olduğu için küçük kızı okula almadılar
- Gülben Ergen Çocuklar Gülsün Diye projesi kapsamında Diyarbakır'a iki anaokulu yaptırdı
- Ateşli Manchester United taraftarı, yatak pozuyla takımına başarılar diledi!
- Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Trump tarafından verilen yemeğe katıldı
- Kandilli açıkladı: Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Ethem Sancak'tan Beşiktaş başkanlığına yeşil ışık!
- Siber dolandırıcılar, YouTube fenomenlerinin hesaplarını sahte e-postalarla ele geçirmeye çalışıyor
- İran, ABD'nin müzakere teklifini reddetti