25 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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25 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

25.10.2020 06:42 | Son Güncelleme: 25.10.2020 06:47
25 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Ekim 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Özel Röportaj

00:30 Süper Lig

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Süper Lig

02:30 Maç Saati

04:15 Süper Lig

05:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

06:15 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:45 Özel Röportaj

10:00 Maç Saati

11:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

11:45 Özel Röportaj

12:00 Sanal Direktor

12:00 Sanal Direktör

13:00 Taraftar

13:05 Maç Başlıyor

13:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

14:00 Futbolun Şehirleri

14:15 Süper Lig

14:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

15:30 Maç Sonu

15:35 Maç Başlıyor

16:00 Gaziantep FK - İH Konyaspor

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

16:45 Süper Lig

17:00 Gaziantep FK - İH Konyaspor

17:00 Süper Lig

18:00 Süper Lig

19:00 BB Erzurumspor - Galatasaray

19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

19:45 Süper Lig

20:00 BB Erzurumspor - Galatasaray

20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

21:00 Süper Lig

23:00 Özel Röportaj

23:15 Jaap Uilenberg İtirazlar

23:30 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

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