25 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
25 Ekim 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Özel Röportaj
00:30 Süper Lig
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
01:00 Süper Lig
02:30 Maç Saati
04:15 Süper Lig
05:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
06:15 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:45 Özel Röportaj
10:00 Maç Saati
11:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
11:45 Özel Röportaj
12:00 Sanal Direktor
12:00 Sanal Direktör
13:00 Taraftar
13:05 Maç Başlıyor
13:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
14:00 Futbolun Şehirleri
14:15 Süper Lig
14:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
15:30 Maç Sonu
15:35 Maç Başlıyor
16:00 Gaziantep FK - İH Konyaspor
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
16:45 Süper Lig
17:00 Gaziantep FK - İH Konyaspor
17:00 Süper Lig
18:00 Süper Lig
19:00 BB Erzurumspor - Galatasaray
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
19:45 Süper Lig
20:00 BB Erzurumspor - Galatasaray
20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
21:00 Süper Lig
23:00 Özel Röportaj
23:15 Jaap Uilenberg İtirazlar
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com